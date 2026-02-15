ПВО уничтожила ещё один украинский БПЛА на подлёте к Москве
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Средства ПВО уничтожили ещё один украинский БПЛА на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
А в течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников. По данным военного ведомства, атака продолжалась с 23:00 мск 14 февраля до 07:00 мск 15 февраля. БПЛА самолётного типа были сбиты над акваторией Азовского и Чёрного морей, а также над территориями Краснодарского края, Крыма, Курской области и Ставропольского края.
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