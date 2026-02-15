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Опубликовано 15 февраля, 10:38

Над регионами России за первую половину воскресенья сбито 102 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Российские силы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА в воскресенье. Как доложили в ведомстве, за первую половину дня 15 февраля уничтожено 102 вражеских объекта.

Минобороны РФ сообщило, что 15 февраля в период с 09:00 до 13:00 по московскому времени данные средства ПВО зафиксировали и уничтожили эти беспилотники в воздушном пространстве Брянской, Калужской, Тульской областей и Московского региона.

Средства ПВО сбили два украинских БПЛА, летевших на Москву
Средства ПВО сбили два украинских БПЛА, летевших на Москву

А в течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников. По данным военного ведомства, атака продолжалась с 23:00 мск 14 февраля до 07:00 мск 15 февраля. БПЛА самолётного типа были сбиты над акваторией Азовского и Чёрного морей, а также над территориями Краснодарского края, Крыма, Курской области и Ставропольского края.

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Оксана Попова
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