Над регионами России за первую половину воскресенья сбито 102 БПЛА

Российские силы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА в воскресенье. Как доложили в ведомстве, за первую половину дня 15 февраля уничтожено 102 вражеских объекта.

Минобороны РФ сообщило, что 15 февраля в период с 09:00 до 13:00 по московскому времени данные средства ПВО зафиксировали и уничтожили эти беспилотники в воздушном пространстве Брянской, Калужской, Тульской областей и Московского региона.

А в течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников. По данным военного ведомства, атака продолжалась с 23:00 мск 14 февраля до 07:00 мск 15 февраля. БПЛА самолётного типа были сбиты над акваторией Азовского и Чёрного морей, а также над территориями Краснодарского края, Крыма, Курской области и Ставропольского края.