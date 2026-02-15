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Регион
Опубликовано 15 февраля, 11:19

За неделю российские ПВО уничтожили почти 200 украинских беспилотников в Брянской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anastasija Vujic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anastasija Vujic

В Брянской области за прошедшую неделю было уничтожено 197 беспилотников ВСУ. Данное заявление сделал губернатор региона Александр Богомаз.

Он сообщил, что российские защитники продолжают отражать массированные атаки. Только за последнее время было сбито ещё более 40 дронов самолётного типа. По его словам, Брянская область ежедневно находится под ударом противника и первой принимает на себя атаки, не давая прорваться в другие регионы страны.

«От варварских действий ВСУ страдают наши мирные жители, гражданские объекты. Последствия могли бы быть намного серьёзнее, если бы не наши защитники», — написал он.

Богомаз выразил благодарность подразделениям ПВО Министерства обороны и мобильно-огневым группам бригады «БАРС-Брянск». Они признаны лучшим боевым подразделением среди созданных в приграничных регионах. Именно их усилиями за неделю удалось уничтожить 197 вражеских дронов.

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Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников в воскресенье, 15 февраля. Только за первую половину дня было уничтожено 102 вражеских аппарата. Атаке подверглись Брянская, Калужская, Тульская области, а также воздушное пространство Московского региона.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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