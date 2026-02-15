В зоне СВО убит ещё один офицер Центра спецопераций СБУ

В зоне проведения спецоперации ликвидирован очередной украинский офицер. По словам военного корреспондента Юрия Котенка, в этот раз незавидная судьба постигла майора «Альфы» СБУ (Группа «А» Центра специальных операций) Николая Ильчука.

Николай Ильчук. Фото © Telegram / «Военкор Котенок»

«Николай Ильчук — ещё один офицер украинской «Альфы», уничтоженный Русской Армией в зоне СВО», — написал военкор.

Где именно был ликвидирован офицер, неизвестно. Также журналист не раскрыл его возраст.

Ранее в районе Купянска ликвидировали офицера «Альфы» СБУ Руслана Петренко. Известно, что он занимался координацией разведывательно-диверсионной деяетельности.