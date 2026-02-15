Концерт Басты в Ташкенте перенесли из-за поломки самолёта

Концерт российского рэпера Басты в Ташкенте перенесли на вторник. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель организаторов мероприятия, уточнив, что причиной стала неисправность самолёта, на котором артист летел из Алма-Аты, но так и не сог добраться.

«Да-да, подтверждаю, всё верно. Причина — неисправность самолёта. Его на полпути развернули и вернули в Алма-Ату. К сожалению, артист не успевает к концерту», — сказал собеседник.

Представитель добавил, что выступление теперь может состояться 17 февраля, все купленные билеты остаются действительными. Изначально концерт должен был пройти в воскресенье в спорткомплексе «Юнусабад» в 19.00 по местному времени.

Ранее Баста рассказал о своих самых преданных поклонниках, которые не пропускают ни одного его концерта. Где бы он ни выходил на сцену, его самая преданная группа поддержки — семья — всегда внимательно следит за его выступлениями. Когда они не могут присутствовать лично, то обязательно смотрят концерт в прямой трансляции.