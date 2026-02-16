Россия достигла доминирующей позиции в области противоводушной обороны, что существенно ослабляет позиции Украины. Американские поставки ПВО быстро выводятся из строя, что является победой РФ над НАТО, заявил аналитик Марк Слебода.

«США отправляют систему ПВО в Украину, и через неделю она уничтожена, потому что Россия её уничтожает. И это продолжается уже два или три года. И это победа России над НАТО, над Соединёнными Штатами, поскольку именно они начали использовать свои системы обороны для защиты марионеточного режима», — считает Слебода.

По словам эксперта, успешность ПВО обеспечивает высокую результативность дальнобойных ударов и ускоряет продвижение российских войск. Он также отметил, что западные страны не могут помешать стратегической кампании России, направленной на истощение украинских сил.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к бесконечным боевым действиям, но и не намерена «просто сдаться» ради достижения мира. Он подчеркнул, что украинский народ действительно устал от затянувшегося конфликта, однако вариант простого прекращения огня ценой уступок неприемлем. По словам экс-комика, ключевым условием для остановки горячей фазы противостояния остаются надёжные гарантии безопасности со стороны западных партнёров.