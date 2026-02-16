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Регион
Опубликовано 16 февраля, 05:16

Аналитик Слебода сообщил, что Россия обогнала технологии Запада в области ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Россия достигла доминирующей позиции в области противоводушной обороны, что существенно ослабляет позиции Украины. Американские поставки ПВО быстро выводятся из строя, что является победой РФ над НАТО, заявил аналитик Марк Слебода.

«США отправляют систему ПВО в Украину, и через неделю она уничтожена, потому что Россия её уничтожает. И это продолжается уже два или три года. И это победа России над НАТО, над Соединёнными Штатами, поскольку именно они начали использовать свои системы обороны для защиты марионеточного режима», — считает Слебода.

По словам эксперта, успешность ПВО обеспечивает высокую результативность дальнобойных ударов и ускоряет продвижение российских войск. Он также отметил, что западные страны не могут помешать стратегической кампании России, направленной на истощение украинских сил.

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Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к бесконечным боевым действиям, но и не намерена «просто сдаться» ради достижения мира. Он подчеркнул, что украинский народ действительно устал от затянувшегося конфликта, однако вариант простого прекращения огня ценой уступок неприемлем. По словам экс-комика, ключевым условием для остановки горячей фазы противостояния остаются надёжные гарантии безопасности со стороны западных партнёров.

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Тимур Хингеев
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