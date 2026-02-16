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Регион
Опубликовано 16 февраля, 09:42

Под Сумами нацполк «Арей» бросил позиции, подставив под огонь ВС РФ инвалидов и зэков

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

В Сумской области бойцы украинского нацполка «Арей» слиняли с позиций, вынудив командование бросить под огонь ВС РФ бывших заключённых и инвалидов. Об этом пишет Mash.

Наши бойцы рассказали телеграм-каналу, что бойцы 153-го полка «Арей» в своё время прославились похищением мирных жителей Курской области. Однако в бою они оказались не такими дерзкими, и когда российская армия стала приближаться к позициям, стали требовать ротацию.

Свежему «мясу», которым заткнули дыру, не повезло: ошибка в наводке обрушила на украинских бойцов собственную артиллерию. Российские морпехи из 810-й бригады взяли в плен семерых экс-зэков. По словам одного из них, до начала спецоперации он отбывал срок в Мариуполе, потом — Сумы и отправка на фронт. Мужчина признался, что зачастую в такие подразделения набирали людей с явно непризывными диагнозами — например, без пальцев или одного глаза.

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Ранее «Арей» уже отличался в боях под Сумами. Например, недавно «киборги» попытались контратаковать в Краснопольском районе, но потерпели полный разгром. Помогла разведка, после чего по украинским бойцам нанесли комплексный удар.

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Матвей Константинов
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