Стала известна судьба сотен пропавших без вести бойцов СВО из российского региона

Властям удалось установить судьбу сотен пропавших бойцов из Свердловской области, участвовавших в специальной военной операции. Данное заявление сделала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, пишет портал E1.ru.

По её информации, за прошедший год совместная работа с профильными ведомствами позволила прояснить ситуацию с 1348 военнослужащими, которые числились самовольно оставившими часть или дезертирами. Выяснилось, что реально уклонились от службы только 22 человека. С почти тысячи бойцов статус СОЧ был снят, благодаря чему их семьи смогли оформить положенные выплаты.

«Удавалось оперативно получать сведения о судьбе участников спецоперации, длительное время не выходящих на связь, в том числе из 522-го Центра приёма, обработки и отправки погибших в Ростове-на-Дону», — ответила она.

Кроме того, омбудсмен рассказала, что родственники пропавших бойцов нередко сами занимаются поисками: они просматривают видеозаписи с российскими пленными, которые публикует украинская сторона. Там образом удалось получить подтверждение фактам захвата военных в плен.

Ранее Минобороны России сообщило о проведении очередного обмена военнопленными с украинской стороной. В рамках договорённостей российская сторона вернула 157 своих военнослужащих и передала Киеву такое же количество пленных из состава ВСУ. Вместе с военнослужащими из плена были освобождены трое гражданских лиц — жителей Курской области.