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Опубликовано 16 февраля, 10:01

Бойцы «Севера» и «Юга» улучшили положение на фронте, взяв под контроль Покровку и Миньковку

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные подтвердили взятие под контроль Покровки в Сумской области и Миньковки в ДНР. В министерстве пояснили, что населенный пункт в Сумской области был занят силами группировки «Север», проявившей решительность в ходе операции, а успех в Донецкой республике обеспечили подразделения группировки «Юг» в рамках активных боевых действий.

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Ранее сообщалось, что российские войска за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также места базирования украинских военных и иностранных наёмников в 147 районах. Удары наносили авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия.

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Оксана Попова
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