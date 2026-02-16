Вашингтон посодействовал перелёту российских дипломатов в Женеву через закрытое небо Европы. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на осведомлённый источник, именно Соединённые Штаты оказали поддержку в организации маршрута для российской делегации, направляющейся на переговоры по украинской тематике.

Собеседник издания пояснил, что именно благодаря участию американской стороны удалось согласовать пролёт самолёта через воздушное пространство государств Евросоюза. Кроме того, было отмечено, что на текущий момент у представителей России нет никаких затруднений с получением въездных виз или логистическим обеспечением поездки.

Переговорный трек по Украине в последнее время шёл в формате трёхсторонних консультаций России, Украины и США: два раунда прошли в Абу-Даби (23–24 января и 4–5 февраля). По сообщениям СМИ и агентств, там обсуждали механизмы прекращения огня и контроля за военной активностью, обмены, а также ряд сопутствующих тем — от экономики до отдельных аспектов безопасности. Новый раунд назначен на 17–18 февраля в Женеве.