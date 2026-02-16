«Делятся едой и лекарствами»: Кадыров рассказал об одном открытии украинских пленных

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что украинские военнопленные выражают удивление по поводу гуманного обращения со стороны бойцов ВС России. По его словам, российские солдаты делятся с пленными едой и предоставляют им лекарства при необходимости.

Кадыров опубликовал интервью с тремя украинскими солдатами, взятыми в плен в Волчанске Харьковской области, в котором они подтверждают эти слова.

ВСУшники — об условия в плену. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Была пропаганда — не попадайте в плен, чеченцы и русские вам головы отрежут, издеваются, пытают. Мы попали [в плен]. У ребят с «Ахмата» нормальное отношение. Делятся всем, что у них есть, помогают, [относятся] как к братьям. Насчёт питания — заносят свои национальные блюда — и колбасы, и галушки, и мясо», — рассказал один из пленных.

Кадыров отметил, что трое военнослужащих ВСУ оказались на поле боя, будучи оставленными своими командирами. По его словам, им обещали подкрепление, но на самом деле это была ловушка, обрекавшая их на гибель. Как подчеркнул глава Чечени, пленные теперь осознают, насколько им повезло остаться в живых.

Ранее офицер группировки войск «Юг» с позывным Питон сообщил, что украинские командиры оказывают психологическое давление на военнослужащих, угрожая организовать общественную травлю их семей в случае дезертирства или сдачи в плен.