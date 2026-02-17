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Опубликовано 17 февраля, 03:15

Штурмовик ВС РФ под обстрелом вывез трёх раненых сослуживцев к месту эвакуации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Младший сержант Алексей Александров спас трёх раненых товарищей во время боевого столкновения. Об этом рассказали в Минобороны России.

Во время штурма укреплений украинских войск подразделение Александрова попало под интенсивный артиллерийский огонь. Трое бойцов получили осколочные ранения. Младший сержант оказал им первую помощь и стабилизировал их состояние. После он погрузил их на самоходный транспортёр и доставил до дочки эвакуации.

Главком ВСУ Сырский сообщил о сложной обстановке в районе Гуляйполя
Главком ВСУ Сырский сообщил о сложной обстановке в районе Гуляйполя

Ранее Вооружённые силы Украины направили около 30 тысяч бойцов в район Гуляйполя Запорожской области. Это крупнейшая группировка, призванная провести контратаку, отбить город и остановить российское наступление. Как отметил эксперт, ВСУ перебрасывают резервы с других участков фронта. Российские военные смогли остановить наступление противника и оттеснить его на исходные рубежи.

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Тимур Хингеев
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