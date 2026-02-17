Трамп: Переговоры по урегулированию в Женеве будут несложными

Президент США Дональд Трамп оценил предстоящие консультации России, США и Украины по урегулированию конфликта, которые стартуют в Женеве. Американский лидер считает встречу значимой, но при этом не ожидает серьёзных сложностей в ходе переговоров.

Своими ожиданиями республиканец поделился с журналистами на борту самолёта по пути из Флориды в Вашингтон. Отвечая на вопросы прессы, он охарактеризовал предстоящие контакты как крупные, но при этом подчеркнул, что они будут очень простыми.

«Ну, это крупные переговоры. Это будет очень просто», — сказал Трамп.