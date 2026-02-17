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Опубликовано 17 февраля, 03:58

Группировка войск «Запад» сбила 60 украинских дронов за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Группировка войск «Запад» за сутки сбила 60 украинских беспилотников. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 50 тяжёлых боевых квадрокоптеров противника», — поделился Бигма.

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Ранее российские военнослужащие ликвидировали под Харьковом элитный отряд, который курировал глава офиса Владимира Зеленского. Удар был нанесён по скоплению личного состава Сил специальных операций Украины в районе населённого пункта Казачья Лопань. Эти боевики прошли подготовку в Европе и США и выполняли диверсионно-разведывательные задачи.

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Тимур Хингеев
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