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Опубликовано 17 февраля, 04:05

Подразделения группировки «Восток» за сутки сбили 16 украинских беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock Al

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock Al

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки лишились 16 беспилотников самолётного типа в зоне ответственности группировки войск «Восток», данные поступили с соответствующего участка линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.

По его словам, подразделения также вывели из строя два пункта управления беспилотной авиацией противника. Часть потерь ВСУ понесли в результате действий подразделений беспилотных систем.

«Противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, <…> 16 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и два пункта управления беспилотной авиацией», — рассказал Герасимов.

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Ранее младший сержант Алексей Александров во время штурма позиций украинских войск под интенсивным артиллерийским огнём оказал помощь трём раненым сослуживцам. По данным Минобороны России, бойцы получили осколочные ранения. Александров оказал им первую медицинскую помощь и стабилизировал состояние. После этого он погрузил их на самоходный транспортёр и доставил к точке эвакуации.

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Антон Голыбин
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