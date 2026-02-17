Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки лишились 16 беспилотников самолётного типа в зоне ответственности группировки войск «Восток», данные поступили с соответствующего участка линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.

По его словам, подразделения также вывели из строя два пункта управления беспилотной авиацией противника. Часть потерь ВСУ понесли в результате действий подразделений беспилотных систем.

«Противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, <…> 16 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и два пункта управления беспилотной авиацией», — рассказал Герасимов.