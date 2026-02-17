Италия разрешила пролёт самолёта российской делегации на пути в Женеву

Власти Италии разрешили пролёт через свою территорию самолёту с российской делегацией, направляющейся в Женеву на трёхсторонние переговоры. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Воздушное судно, на борту которого находится помощник президента РФ Владимир Мединский, успешно пересекает территорию Италии и продолжает путь к месту встречи.

А ранее в отель InterContinental в Женеве прибыли участники украинской делегации. Кортеж из трёх машин остановился у входа в гостиницу, расположенную неподалёку от женевской штаб-квартиры ООН. Автомобили сопровождали сотрудники местной дипломатической полиции. Примерно десять человек, входящих в состав делегации, вышли из транспорта и без багажа быстро проследовали внутрь здания.