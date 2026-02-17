Спецборт с российскими представителями, держащими курс на Женеву для обсуждения украинского вопроса, успешно миновал воздушные рубежи Италии и вошёл в пространство Швейцарии.

Согласно актуальным сведениям сервисов авиационного мониторинга, лайнер, на борту которого находится делегация под руководством помощника президента Владимира Мединского, уже завершает свой маршрут. Информация из открытых источников подтверждает, что полёт проходит в штатном режиме, и российские дипломаты официально пересекли швейцарскую границу, готовясь к началу очередного раунда международных консультаций.

Ранее в отель InterContinental в Женеве прибыли участники украинской делегации. Кортеж из трёх машин остановился у входа в гостиницу, расположенную неподалёку от женевской штаб-квартиры ООН. Автомобили сопровождали сотрудники местной дипломатической полиции. Примерно десять человек, входящих в состав делегации, вышли из транспорта и без багажа быстро проследовали внутрь здания.