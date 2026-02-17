Опубликованные российским оборонным ведомством материалы радиоперехватов и показания пленных свидетельствуют о крайне тяжелом положении украинских формирований на Харьковском направлении. В частности, в районе населённого пункта Купянск-Узловой подразделения ВСУ оказались в фактической блокаде.

В официальном сообщении министерства отмечается, что зафиксированные переговоры и свидетельства захваченных в плен военнослужащих подтверждают катастрофический характер ситуации, сложившейся для заблокированных групп в данной зоне проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в первой половине февраля российские военные продолжили активное продвижение, взяв под контроль значительные территории. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил, что за две недели нашим бойцам удалось освободить 12 населённых пунктов.