Природные условия на Купянском участке фронта превратились в серьезное испытание для украинских подразделений. По информации Минобороны России, сочетание проливных дождей и резких заморозков создало условия, которые в ведомстве охарактеризовали как «ледяной ад» для личного состава противника.

В министерстве отметили, что украинские военнослужащие сталкиваются с массовыми обморожениями и переохлаждением. Солдаты вынуждены находиться в залитых грязью окопах и неотапливаемых укрытиях без возможности согреться или получить горячее питание. Ситуация осложняется активностью российских беспилотников: любая попытка развести огонь для обогрева мгновенно демаскирует позиции, после чего по выявленным координатам наносится огневое поражение.

Особо тяжёлое положение фиксируется к югу от населенного пункта Купянск-Узловой. Согласно данным оборонного ведомства, подразделения 1-й бригады особого назначения Нацгвардии Украины и 43-й механизированной бригады фактически оказались заблокированы на восточном берегу реки Оскол. При ночных температурах, опускающихся до минус шести градусов, промокшее обмундирование и отсутствие элементарного тепла приводят к резкому росту санитарных потерь в этих соединениях.

Опубликованные российским оборонным ведомством материалы радиоперехватов и показания пленных свидетельствуют о крайне тяжелом положении украинских формирований на Харьковском направлении. В частности, в районе населённого пункта Купянск-Узловой подразделения ВСУ оказались в фактической блокаде.