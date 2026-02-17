ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974
В минувшие сутки ВС России нанесли массированный удар по целям на Украине. Об этом сообщило Минобороны. Среди целей — объекты военно-промышленного комплекса и энергетики, используемые в интересах ВСУ.
Что именно поразили и какое вооружение использовалось, неизвестно. Однако украинские СМИ сообщали о взрывах в разных регионах страны.
Ранее в Сумской области бойцы нацполка «Арей» бросили позиции. Командованию пришлось затыкать дыру бывшими заключёнными, и, по словам одного из пленных, вербовщики брали даже инвалидов.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.