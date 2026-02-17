ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины

В минувшие сутки ВС России нанесли массированный удар по целям на Украине. Об этом сообщило Минобороны. Среди целей — объекты военно-промышленного комплекса и энергетики, используемые в интересах ВСУ.

Что именно поразили и какое вооружение использовалось, неизвестно. Однако украинские СМИ сообщали о взрывах в разных регионах страны.