В состав российской делегации на переговорах в Женеве вернулся помощник президента РФ Владимир Мединский, и это вызвало беспокойство у украинской стороны. Данную информацию передаёт The New York Times.

«Присутствие господина Мединского, который в прошлом году руководил переговорами по Москве, некоторыми на Украине воспринимается как тревожный сигнал. В предыдущих переговорах господин Мединский раздражал украинских коллег длинными историческими лекциями и жёсткой позицией, предупреждая, что Россия готова вести боевые действия бесконечно», — говорится в материале.

В двух предыдущих трёхсторонних встречах, которые проходили в Объединённых Арабских Эмиратах, Мединский не участвовал. Поэтому его возращение многими иностранными изданиями воспринимается как решимость Москвы сместить акцент с военных вопросов на фундаментальные политические требования. Как сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle, участие Мединского подтверждает неизменность позиции России, которая не намерена уступать ни американским, ни европейским требованиям.

Наромним, что сегодня в Женеве пройдут трёхсторонние переговоры России, Украины и США при посредничестве Вашингтона, которые станут уже третьей встречей в 2026 году: предыдущие два раунда состоялись в Абу-Даби. Самолёт с российской делегацией во главе с Владимиром Мединским приземлился утром. Ожиается, что встреча начнётся около 14:00 по московскому времени.