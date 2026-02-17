В «Ахмате» сообщили о гибели редактора журнала спецназа Павла Порсева

В подразделении «Ахмат» сообщили о гибели редактора военного журнала Павла Порсева (позывной Мажор) после удара по командному пункту. Об этом написал Telegram-канал «Индия Ахмат МО РФ».

В публикации канала говорится: «Он безгранично уважал подразделение и делал все, чтобы их подвиги остались в веках…».

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов уточнил в своём Telegram, что удар ВСУ произошёл 14 февраля.

Павел Порсев находился в зоне СВО с 2022 года, был добровольцем и ветераном боевых действий. Он работал главным редактором военно-патриотических журналов «Ахмат» и «Победоносец», а также журнала «Алга», и был награждён государственными и ведомственными медалями, включая «За взятие Авдеевки».

Ранее командир спецподразделения «Ахмат» Бекхан Юнусов с позывным Аид пообещал ВСУ возмездие за ранение сослуживца — священника отца Евгения (Шестопалова).