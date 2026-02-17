Песков заявил, что переговоры по Украине в Женеве будут двухдневными

Переговоры по мирному урегулированию на Украине в Женеве продлятся два дня — 17 и 18 февраля. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, сегодня не стоит ожидать новостей о ходе работы.

«Планируется, что работа продолжится и завтра. Каких-то сообщений нет. Всё будет в закрытом для прессы режиме», — сказал Песков.

Напомним, утром 17 февраля борт с российской делегацией во главе с Владимиром Мединским прибыл в Женеву. Путь занял девять часов — пришлось облетать некоторые государства через Италию.