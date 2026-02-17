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Регион
Опубликовано 17 февраля, 12:25

Песков заявил, что переговоры по Украине в Женеве будут двухдневными

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Переговоры по мирному урегулированию на Украине в Женеве продлятся два дня — 17 и 18 февраля. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, сегодня не стоит ожидать новостей о ходе работы.

«Планируется, что работа продолжится и завтра. Каких-то сообщений нет. Всё будет в закрытом для прессы режиме», — сказал Песков.

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Напомним, утром 17 февраля борт с российской делегацией во главе с Владимиром Мединским прибыл в Женеву. Путь занял девять часов — пришлось облетать некоторые государства через Италию.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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