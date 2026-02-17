«Начнутся в течение пары часов»: Песков назвал сроки старта переговоров в Женеве
Песков: Переговоры по Украине в Женеве начнутся в ближайшие часы
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Трёхсторонние переговоры по Украине в Женеве должны стартовать «в течение пары часов», но точное время делегации определят уже на месте. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, график будет зависеть от решений участников встречи.
«Они решают на месте. В течение пары часов точно начнутся», — уточнил Песков.
Женевский раунд заявлен на 17–18 февраля и проходит в трёхстороннем формате с участием России, США и Украины. Это продолжение предыдущих контактов, которые проводились в Абу-Даби.
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