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Опубликовано 17 февраля, 12:26

«Начнутся в течение пары часов»: Песков назвал сроки старта переговоров в Женеве

Песков: Переговоры по Украине в Женеве начнутся в ближайшие часы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Трёхсторонние переговоры по Украине в Женеве должны стартовать «в течение пары часов», но точное время делегации определят уже на месте. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, график будет зависеть от решений участников встречи.

«Они решают на месте. В течение пары часов точно начнутся», — уточнил Песков.

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Женевский раунд заявлен на 17–18 февраля и проходит в трёхстороннем формате с участием России, США и Украины. Это продолжение предыдущих контактов, которые проводились в Абу-Даби.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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