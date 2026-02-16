«Готовят массированный удар»: Зеленский нагнетает ситуацию перед переговорами в Женеве
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Владимир Зеленский сообщил в своём Telegram-канале, что Киев готовится к новой масштабной воздушной атаке со стороны России, которая может произойти в ближайшее время. По его словам, украинская разведка зафиксировала завершающий этап подготовки к этому удару.
«Поручил в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара», — сказал Зеленский.
По итогам селекторного совещания было дано соответствующее поручение, а исполнителями назначены командующий Воздушными силами Анатолий Кривоножко, министр обороны Михаил Фёдоров и глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко.
Зеленский также выступил с обращением к западным союзникам, в котором призвал их применить силу в отношении России. Помимо этого, глава киевского режима вновь озвучил требование о предоставлении Киеву конкретных гарантий безопасности.
Напомним, следующий раунд переговоров России и Украины пройдёт в Женеве 17-18 февраля. Встреча будет проходить в трёхстороннем формате. Известно, что главой российской делегации снова станет Владимир Мединский. В Кремле объяснили этот выбор. Также будет присутствовать и глава РФПИ Кирилл Дмитриев — он работает по отдельному, экономическому, треку.
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