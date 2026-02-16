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Опубликовано 16 февраля, 13:42

«Готовят массированный удар»: Зеленский нагнетает ситуацию перед переговорами в Женеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский сообщил в своём Telegram-канале, что Киев готовится к новой масштабной воздушной атаке со стороны России, которая может произойти в ближайшее время. По его словам, украинская разведка зафиксировала завершающий этап подготовки к этому удару.

«Поручил в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара», — сказал Зеленский.

По итогам селекторного совещания было дано соответствующее поручение, а исполнителями назначены командующий Воздушными силами Анатолий Кривоножко, министр обороны Михаил Фёдоров и глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

Зеленский также выступил с обращением к западным союзникам, в котором призвал их применить силу в отношении России. Помимо этого, глава киевского режима вновь озвучил требование о предоставлении Киеву конкретных гарантий безопасности.

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Напомним, следующий раунд переговоров России и Украины пройдёт в Женеве 17-18 февраля. Встреча будет проходить в трёхстороннем формате. Известно, что главой российской делегации снова станет Владимир Мединский. В Кремле объяснили этот выбор. Также будет присутствовать и глава РФПИ Кирилл Дмитриев — он работает по отдельному, экономическому, треку.

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Наталья Демьянова
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