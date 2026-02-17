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Регион
Опубликовано 17 февраля, 14:36

В Совфеде сочли «политической шизофренией» слова Зеленского о давлении на Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин резко раскритиковал заявления Владимира Зеленского, сделанные накануне трёхсторонних переговоров в Женеве. Глава киевского режима написал, что его дипломатия будет эффективной благодаря «силе давления на Россию».

«Заявления <...> Владимира Зеленского накануне переговоров в Женеве похожи на политическую шизофрению», — заявил сенатор в беседе с «Лентой.ру».

Карасин подчеркнул, что Украина исторически не является самостоятельной, а служит инструментом в руках Запада. По его словам, киевский режим — это «удобное орудие производства» против России. Политик призвал Зеленского и европейских чиновников не мешать переговорным командам работать.

«Надежда всё-таки остаётся на то, что здравый смысл начнёт пробивать себе дорогу. <...> Давайте переговорным командам не будем мешать. <...> Шанс есть продвинуться немножко вперёд по пути здравого смысла. Давайте дадим шансу возможность реализоваться», — заключил Карасин.

Вокруг Зеленского сжимается кольцо перед переговорами с Россией в Женеве
Вокруг Зеленского сжимается кольцо перед переговорами с Россией в Женеве

Очередной раунд трёхсторонних переговоров стартует в Женеве 17 февраля. Россию представляет помощник президента Владимир Мединский, борт с возглавляемой им делегацией приземлился в Швейцарии утром. В преддверии встречи Владимир Зеленский вновь сделал акцент на ужесточении давления на Москву.

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Юрий Лысенко
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