Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин резко раскритиковал заявления Владимира Зеленского, сделанные накануне трёхсторонних переговоров в Женеве. Глава киевского режима написал, что его дипломатия будет эффективной благодаря «силе давления на Россию».

«Заявления <...> Владимира Зеленского накануне переговоров в Женеве похожи на политическую шизофрению», — заявил сенатор в беседе с «Лентой.ру».

Карасин подчеркнул, что Украина исторически не является самостоятельной, а служит инструментом в руках Запада. По его словам, киевский режим — это «удобное орудие производства» против России. Политик призвал Зеленского и европейских чиновников не мешать переговорным командам работать.

«Надежда всё-таки остаётся на то, что здравый смысл начнёт пробивать себе дорогу. <...> Давайте переговорным командам не будем мешать. <...> Шанс есть продвинуться немножко вперёд по пути здравого смысла. Давайте дадим шансу возможность реализоваться», — заключил Карасин.

Очередной раунд трёхсторонних переговоров стартует в Женеве 17 февраля. Россию представляет помощник президента Владимир Мединский, борт с возглавляемой им делегацией приземлился в Швейцарии утром. В преддверии встречи Владимир Зеленский вновь сделал акцент на ужесточении давления на Москву.