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Опубликовано 17 февраля, 11:19

Переговоры по Украине в Женеве начнутся в ближайший час

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

В Женеве в ближайшее время стартуют переговоры по Украине. Встреча пройдёт в отеле InterContinental и будет носить трёхсторонний формат, сообщил ТАСС. Начало переговоров ожидается в течение часа. Основная часть российской делегации должна прибыть на площадку в ближайшее время.

«Ожидаем в течение часа, основная часть российской команды ожидается», — рассказал информированный источник.

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Напомним, что новый раунд переговоров пройдёт в Женеве с 17 по 18 февраля. Это продолжение предыдущих контактов, которые проводились в Абу-Даби. Беседы, предположительно, стартуют в 14:00 по московскому времени. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, самолёт с ним приземлился утром в Женеве.

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Полина Никифорова
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