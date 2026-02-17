СМИ сообщили о запуске «Орешника» по целям на Украине

Ряд украинских СМИ сообщил о запуске российского ракетного комплекса «Орешник» по целям на Украине. На территории всей Незалежной звучит воздушная тревога.

Ракетный комплекс «Орешник» — российский оперативно-тактический ракетный комплекс нового поколения, предназначенный для поражения наземных целей противника. Его отличительной особенностью является способность запускать ракеты непосредственно из транспортно-пусковых контейнеров, что значительно упрощает логистику и сокращает время подготовки к пуску.

Комплекс «Орешник» предназначен для уничтожения важных объектов инфраструктуры противника, включая командные пункты, узлы связи, склады боеприпасов и другие стратегические цели. Благодаря своей мобильности и быстроте развертывания, он способен эффективно действовать в условиях современной высокодинамичной войны.

Ранее сообщалось, что в первой половине февраля российские военные продолжили активное продвижение, взяв под контроль значительные территории. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил, что за две недели нашим бойцам удалось освободить 12 населённых пунктов.