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Опубликовано 17 февраля, 14:49

Госдума запретила передачу генетических данных россиян за рубеж

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PaeGAG

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PaeGAG

Государственная Дума в окончательном чтении приняла закон, который регулирует оборот генетических данных россиян. Теперь сведения, полученные в ходе генетических и иммунологических исследований, попадают под особую охрану. Закон вводит прямой запрет на их передачу за пределы страны, а также иностранцам и зарубежным компаниям, даже если они находятся на территории РФ.

«Передача генетических данных человека... иностранным физическим и юридическим лицам... запрещается», — сказано в тексте закона.

Это значит, что результаты анализов и исследований, которые могут рассказать о происхождении, предрасположенности к болезням и других уникальных особенностях человека, теперь останутся внутри страны. Новые правила призваны защитить персональную информацию граждан от утечек и неконтролируемого использования за рубежом.

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Ранее Мосгорсуд приговорил к 15 годам лишения свободы американца Евгения Спектора, который собирал данные для Пентагона для создания системы генетического скрининга россиян. Бывшего главу «Медполимерпрома» признали виновным в шпионаже.

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Никита Никонов
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