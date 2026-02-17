Полковник Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций воздушных сил Украины, опроверг информацию французского издания Intelligence Online о существовании «секретной эскадрильи F-16» с участием американских и голландских пилотов. Он подчеркнул, что истребители F-16, используемые ВСУ, пилотируются исключительно украинскими лётчиками.

«Вчера издание Intelligence Online опубликовало новость, будто на Украине создана секретная эскадрилья F-16, состоящая из украинских, американских и голландских пилотов, и теперь она работает для защиты воздушного пространства Киева, в частности ветераны сбивают российские крылатые ракеты и беспилотники... Ага! И возглавил эскадрилью — Том Круз», — написал Игнат в соцсетях.

Кроме того, он отметил, что утром 17 февраля украинские пилоты осуществили ряд плановых вылетов на американских истребителях.

Ранее французское издание Intelligence Online информировало о том, что часть истребителей F-16, находящихся на вооружении Украины, пилотируется иностранными специалистами. По данным журналистов, в составе ВСУ сформирована эскадрилья, укомплектованная ветеранами из США и Нидерландов, имеющими опыт участия в военных операциях на Ближнем Востоке и в Афганистане.