Британская делегация прибыла на переговоры по Украине в Женеве

В Женеву прибыла представительная делегация из Соединённого Королевства, которая уже разместилась в отеле InterContinental — именно на этой площадке запланированы ключевые переговоры по украинскому урегулированию с участием России, США и Украины. О визите британской стороны РИА «Новости» сообщил источник.

«Вчера многочисленная делегация Великобритании прибыла в Женеву на полях переговоров», — сказал он.

Как пояснил собеседник агентства, главная задача прибывших — разузнать подробности и итоги состоявшегося саммита. Возглавляет британскую миссию Джонатан Пауэлл, занимающий пост советника по национальной безопасности премьер-министра Кира Стармера.

Несколько минут назад в Женеве стартовали трёхсторонние переговоры России, США и Украины. Переговоры проходят в закрытом для прессы формате. Ранее в Кремле призвали не ждать сегодня новостей о результатах встречи, второй этап которой состоится завтра.