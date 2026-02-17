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Опубликовано 17 февраля, 16:11

Британская делегация прибыла на переговоры по Украине в Женеве

Обложка © ТАСС / Алена Федина

Обложка © ТАСС / Алена Федина

В Женеву прибыла представительная делегация из Соединённого Королевства, которая уже разместилась в отеле InterContinental — именно на этой площадке запланированы ключевые переговоры по украинскому урегулированию с участием России, США и Украины. О визите британской стороны РИА «Новости» сообщил источник.

«Вчера многочисленная делегация Великобритании прибыла в Женеву на полях переговоров», — сказал он.

Как пояснил собеседник агентства, главная задача прибывших — разузнать подробности и итоги состоявшегося саммита. Возглавляет британскую миссию Джонатан Пауэлл, занимающий пост советника по национальной безопасности премьер-министра Кира Стармера.

Переговоры по Украине в Женеве начнутся в ближайший час
Переговоры по Украине в Женеве начнутся в ближайший час

Несколько минут назад в Женеве стартовали трёхсторонние переговоры России, США и Украины. Переговоры проходят в закрытом для прессы формате. Ранее в Кремле призвали не ждать сегодня новостей о результатах встречи, второй этап которой состоится завтра.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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