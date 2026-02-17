Кассис открыл переговоры в Женеве и «напомнил о швейцарской традиции диалога»
Иньяцио Кассис. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Переговоры в Женеве с делегациями России, США и Украины открыл лично глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Он приветствовал участников, сообщили в МИД европейского государства.
«Он напомнил им о швейцарской традиции диалога», — рассказали в ведомстве.
Напомним, трёхсторонние переговоры в Женеве пройдут 17 и 18 февраля. Они протекают в закрытом для прессы формате, однако в Кремлёвском пуле раскрыли, что именно обсуждают дипломаты. По данным журналистов, самым сложным остаётся вопрос территорий.
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