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Регион
Опубликовано 17 февраля, 17:25

Кассис открыл переговоры в Женеве и «напомнил о швейцарской традиции диалога»

Иньяцио Кассис. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Иньяцио Кассис. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Переговоры в Женеве с делегациями России, США и Украины открыл лично глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Он приветствовал участников, сообщили в МИД европейского государства.

«Он напомнил им о швейцарской традиции диалога», — рассказали в ведомстве.

Казус за столом переговоров: Глава МИД Швейцарии сел на сторону российской делегации
Казус за столом переговоров: Глава МИД Швейцарии сел на сторону российской делегации

Напомним, трёхсторонние переговоры в Женеве пройдут 17 и 18 февраля. Они протекают в закрытом для прессы формате, однако в Кремлёвском пуле раскрыли, что именно обсуждают дипломаты. По данным журналистов, самым сложным остаётся вопрос территорий.

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Матвей Константинов
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