Кассис открыл переговоры в Женеве и «напомнил о швейцарской традиции диалога»

Переговоры в Женеве с делегациями России, США и Украины открыл лично глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Он приветствовал участников, сообщили в МИД европейского государства.

«Он напомнил им о швейцарской традиции диалога», — рассказали в ведомстве.