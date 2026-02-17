Политолог Иван Мезюхо оценил перспективы женевских переговоров по Украине. По его мнению, нынешний раунд не станет окончательным — украинская делегация будет затягивать процесс, играя на руку европейским «ястребам».

«У хозяина Белого дома фактически заканчивается время для урегулирования украинского конфликта в свете нарастающей внутриполитической турбулентности в США», — отметил эксперт в беседе с «Царьградом».

Мезюхо напомнил, что президент США Дональд Трамп рискует потерять республиканское большинство в Конгрессе и превратиться в «хромую утку», что лишит его внешнеполитической активности. Европа же продолжает подталкивать Зеленского к войне — в том числе ради сохранения его власти без выборов. На этом фоне активизировались атаки ВСУ, включая удар по Севастополю.

«Необадеровцы пытаются подойти к разговору с русскими с позиции силы, спровоцировать нас на отказ от переговоров», — пояснил политолог. Однако Россия не поддаётся, выставляя Киев в плохом свете перед Трампом.

Сегодня в Женеве стартовали трёхсторонние переговоры России, США и Украины. Встреча проходит в закрытом режиме. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В Кремле призвали не ждать новостей сегодня — второй этап встречи запланирован на завтра.