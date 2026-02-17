Сообщения о том, что в боевых вылетах на самолётах ВСУ участвуют иностранные пилоты, могут быть преждевременным вбросом. Об этом заявил военный эксперт Владимир Попов. По его словам, такая информация может быть попыткой Киева припугнуть Россию и выдать желаемое за действительность.

«Скорее всего, это пиар или попытка припугнуть наши Вооружённые силы, которые наносят активные удары по энергосистеме, предприятиям ВПК и аэродромам противника», — заявил эксперт в беседе с сайтом MK.ru.

Он не исключил, что на Украине действительно могут находиться иностранные добровольцы, но их количество не превышает эскадрильи. Главная задача — подготовка украинских лётчиков, а не участие в боях.

Попов подчеркнул, что даже опытным пилотам НАТО потребуется время на адаптацию к новым климатическим условиям и специфике боевых действий против российских ракет и беспилотников. Их эффективность, по его мнению, будет невысокой.

При этом эксперт жёстко предупредил о последствиях: если разведка подтвердит участие натовских лётчиков в перехватах, ответ последует незамедлительно.

«Как только это произойдёт, за этими самолётами вдогонку полетят наши «Кинжалы», которые «случайно» упадут в районе аэродрома базирования», — сказал он.

Попов также отметил, что сбитых наёмников сохранять не будут — их будут уничтожать. А в случае подтверждения их участия речь пойдёт о «преддверии третьей мировой войны».

Напомним, французские СМИ утверждают, что частью переданных украинской армии истребителей F-16 управляют пилоты из стран Запада. По их сведениям, в ВСУ есть специальная эскадрилья, состоящая из ветеранов войн в Афганистане и на Ближнем Востоке из США и Нидерландов.