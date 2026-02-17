ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 февраля, 15:13

Военный эксперт раскрыл судьбу пилотов НАТО за участие в боях на стороне ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoGrzybowski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoGrzybowski

Сообщения о том, что в боевых вылетах на самолётах ВСУ участвуют иностранные пилоты, могут быть преждевременным вбросом. Об этом заявил военный эксперт Владимир Попов. По его словам, такая информация может быть попыткой Киева припугнуть Россию и выдать желаемое за действительность.

«Скорее всего, это пиар или попытка припугнуть наши Вооружённые силы, которые наносят активные удары по энергосистеме, предприятиям ВПК и аэродромам противника», — заявил эксперт в беседе с сайтом MK.ru.

Он не исключил, что на Украине действительно могут находиться иностранные добровольцы, но их количество не превышает эскадрильи. Главная задача — подготовка украинских лётчиков, а не участие в боях.

Попов подчеркнул, что даже опытным пилотам НАТО потребуется время на адаптацию к новым климатическим условиям и специфике боевых действий против российских ракет и беспилотников. Их эффективность, по его мнению, будет невысокой.

При этом эксперт жёстко предупредил о последствиях: если разведка подтвердит участие натовских лётчиков в перехватах, ответ последует незамедлительно.

«Как только это произойдёт, за этими самолётами вдогонку полетят наши «Кинжалы», которые «случайно» упадут в районе аэродрома базирования», — сказал он.

Попов также отметил, что сбитых наёмников сохранять не будут — их будут уничтожать. А в случае подтверждения их участия речь пойдёт о «преддверии третьей мировой войны».

В ВСУ высказались об эскадрилье иностранных пилотов F-16 с «Томом Крузом во главе»
В ВСУ высказались об эскадрилье иностранных пилотов F-16 с «Томом Крузом во главе»

Напомним, французские СМИ утверждают, что частью переданных украинской армии истребителей F-16 управляют пилоты из стран Запада. По их сведениям, в ВСУ есть специальная эскадрилья, состоящая из ветеранов войн в Афганистане и на Ближнем Востоке из США и Нидерландов.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar