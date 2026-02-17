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Опубликовано 17 февраля, 18:03

Госдума отобрала мандат у Дзюбы

Виктор Дзюба. Обложка © Wikipedia / Makkeeva

Виктор Дзюба. Обложка © Wikipedia / Makkeeva

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Виктора Дзюбы. Соответствующее постановление принято на пленарном заседании 16 февраля на основании личного заявления парламентария о сложении полномочий.

«Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Государственной думы Дзюбы Виктора Викторовича, избранного по Тульскому одномандатному избирательному округу № 183 (Тульская область)», — следует из документа.

48-летний Виктор Дзюба («Единая Россия»), избиравшийся по Тульскому одномандатному округу № 183, занимал депутатское кресло на протяжении двух созывов подряд. До прихода в Госдуму он работал генеральным директором завода «Мехмаш», который выпускает продукцию для нефтегазовой отрасли. В нижней палате парламентарий входил в состав Комитета по энергетике. Дата прекращения полномочий — 16 февраля 2026 года.

ЦИК: Выборы в Госдуму планируется провести 20 сентября
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Ранее сообщалось, что бывший депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, лишённый мандата в 2022 году после скандала с незаконной охотой на лося, может вернуться в парламент по итогам выборов 2026 года. Его кандидатуру рассматривают для выдвижения от Иркутской области. В региональном отделении партии пока не делают окончательных заявлений.

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Юлия Сафиулина
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