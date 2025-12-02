Экс-депутат Рашкин после убийства лося захотел вернуться в Госдуму
Бывший депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Обложка © kprf.ru
Бывший депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, лишённый мандата в 2022 году за незаконную охоту, рассматривается в качестве возможного кандидата на выборы в Госдуму 2026 года от Иркутской области. Об этом «Ведомостям» сообщили источники, близкие к партии и региональному правительству.
«Валерий Фёдорович, я думаю, обязательно посоветуется и обязательно разрешения спросит у руководства партии… Но думаю, что немножко рано обсуждать этот вопрос, потому что мы только-только начинаем кандидатов определять», — отметил первый секретарь иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко.
В Иркутской области у коммунистов появилось вакантное место после того, как депутат Михаил Щапов в сентябре 2025 года перешёл на пост аудитора Счётной палаты. Щапов ранее побеждал по одномандатному округу №93 в 2016 и 2021 годах, набрав 36,8% и 50,77% голосов соответственно.
Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил, что кадровая комиссия и организационно-кадровая служба собирают предложения от региональных отделений, и решение о кандидатах будет принято после заседаний комиссии и президиума съезда партии. Он также напомнил, что Рашкин состоит на учёте в Саратовской партийной организации.
Напомним, что Валерий Рашкин лишался депутатского мандата из-за незаконной охоты на лося в Саратовской области в 2021 году. Его задержали с признаками опьянения за рулём автомобиля, в багажнике которого находилась туша лося. Верховный суд РФ отклонил иск Рашкина о признании постановления Госдумы о лишении полномочий незаконным. После приговора по делу о незаконной охоте Рашкин сравнил себя с Иисусом, заявив, что в суде произошло «распятие справедливости». Суд приговорил его к трём годам условно с двухлетним испытательным сроком. Позднее судимость была снята, и с момента окончания испытательного срока Рашкин считается несудимым. Впоследствии он опроверг сообщения о новом инциденте с животным, уточнив, что в момент происшествия находился в Иркутске.
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