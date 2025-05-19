«Только давление на власти поможет»: Экс-депутат Рашкин призвал помочь раненому лосёнку
Экс-депутат Рашкин: Если власть не спасает лосёнка, значит, она мёртвая
Бывший депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин призвал оказать давление на власти Истринского района за неоказание помощи сбитому лосёнку. В беседе с Life.ru он заявил, что их реакция на произошедшее должна быть мгновенной. «»
То, что власть не спасает лося, значит, она тоже мёртвая, потому что живое существо, тем более это несчастный случай на дороге, и реакция должна быть мгновенной. Тем более, есть лесничество, есть ответственные экологи.
Рашкин считает, что лося необходимо спасти, а не просто перевезти. Он уверен, что власти обязаны оказать животному первую помощь и, если они этого не сделают, то их можно считать бездействующими. По его мнению, добиться действий от администрации можно только через давление со стороны общественности.
Напомним, что сбитый машиной лосёнок вторые сутки медленно умирает возле дороги в Подмосковье. Из-за тяжёлого перелома ноги детёныш не может передвигаться. В Госдуме также призвали власти Истринского района немедленно помочь животному. Согласно последним данным, у лосёнка таки появился шанс на спасение — для животного организуют оперативную транспортировку в центр реабилитации.
Life.ru