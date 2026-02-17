Кабмин предложил засчитывать день боёв в российском приграничье за три

Правительство России утвердило новые правила исчисления выслуги лет для военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях в приграничных регионах. Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, период непосредственного участия в боях на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей в рамках специальной военной операции будет засчитываться в выслугу лет из расчета один день службы за три. Эта норма распространяется на военнослужащих, сотрудников Росгвардии и личный состав органов управления, действующих в указанных регионах.

В постановлении уточняется, что льготный порядок вступает в силу с 29 декабря 2025 года. Основанием для применения нового расчета станут приказы командиров воинских частей или руководителей соответствующих подразделений Минобороны и Росгвардии. В документах также приводится перечень структур, попадающих под действие новой нормы.

Поправки вносятся в постановление правительства № 941 от 22 сентября 1993 года. Изменения дополняют подпункт «е», который регулирует условия льготного исчисления выслуги лет для военнослужащих.

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