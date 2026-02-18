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Регион
Опубликовано 18 февраля, 01:03

Зеленский: Россия и Украина в целом договорились о мониторинге прекращения огня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / doomu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / doomu

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на переговорах по украинскому конфликту в Абу-Даби стороны сумели достичь предварительного согласия относительно контроля за соблюдением прекращения огня под руководством США. Об этом он рассказал в интервью Axios.

«По его словам, стороны в основном согласились с механизмом под руководством США по мониторингу прекращения огня с помощью дронов, если оно будет достигнуто», — отмечает издание.

По информации портала, Киев намерен привлечь к наблюдению европейские страны, но российская сторона на это не согласна.

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Ранее Зеленский выразил опасение, что американский президент Дональд Трамп уже сделал выбор в пользу России, так как республиканец уже дважды подчеркнул, что ответственность за уступки лежит на Киеве. Он надеется, что это «всего лишь тактика, а не решение». Кроме того, экс-комик назвал несправедливым отношение хозяина Белого дома.

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