Губернатор Воробьёв от имени Путина вручил медали добровольцам из отряда БАРС

В Подмосковье продолжают чествовать бойцов, отличившихся в зоне специальной военной операции. Губернатор Андрей Воробьёв от имени президента России Владимира Путина вручил государственные награды ещё пяти добровольцам из отряда БАРС, сообщает 360.ru.

По данным издания, в составе отряда служат исключительно добровольцы, причём как ветераны горячих точек, так и молодые бойцы, прошедшие спецподготовку. Сотни членов БАРС уже удостоены наград. А на этот раз медали из рук главы региона получили жители Каширы, Домодедова, Одинцова и Орехово-Зуева.

«Добровольческий отряд БАРС — это боевое братство, которое зарекомендовало себя своим патриотизмом, профессионализмом, выполняя очень сложные, опасные, крайне важные для нашей страны задачи. <...> Мы вами гордимся, вы большие молодцы», — подчеркнул Воробьёв.

Среди награждённых — кадровый офицер Алексей из Домодедова, окончивший Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. В 55 лет он добровольно отправился в зону СВО и командовал группой в казачьей разведывательной бригаде. Также награду получил Антон из Каширы, продолжатель военной династии. Его отец, воевавший в Афганистане, пришёл поддержать сына. Антон попал на фронт в 22 года и вскоре снова вернётся на передовую.

Роман из Орехово-Зуева до мобилизации работал маляром, затем подписал контракт с Минобороны. Алексей из Каширы был бортпроводником, откуда и появился его позывной Стюард, а сейчас он командир взвода. Дмитрий из Одинцова, бывший инженер-электрик, за полгода на фронте вырос от рядового до лейтенанта. На вручении его поддерживали дети — дочь Маргарита и сын Алексей, который благодаря льготам для детей бойцов СВО поступил на бюджет в МАДИ.

К слову, в Московской области для участников СВО и членов их семей выстроена чёткая система социальной поддержки с удобными цифровыми сервисами, позволяющими быстро оформлять льготы. Об этом ранее рассказал глава региона Андрей Воробьёв.