Несколько групп ВСУшников из элитного полка «Скала» пропали под Днепропетровском

В районе Великомихайловки Днепропетровской области пропали несколько групп элитного подразделения ВСУ «Скала». Украинская сторона предпринимает попытки установить местонахождение пропавших подразделений и ведёт разведку в указанном районе, сообщили источники в российских силовых структурах.