Несколько групп ВСУшников из элитного полка «Скала» пропали под Днепропетровском
Обложка © Пресс-служба Генштаба ВСУ
В районе Великомихайловки Днепропетровской области пропали несколько групп элитного подразделения ВСУ «Скала». Украинская сторона предпринимает попытки установить местонахождение пропавших подразделений и ведёт разведку в указанном районе, сообщили источники в российских силовых структурах.
«Их судьба неизвестна. ВСУ пытаются проводить разведку предполагаемого места исчезновения», — сообщили собеседники TACC. Другие подробности не приводятся.
Ранее целое подразделение отборного полка украинских боевиков «Скала» бесследно пропало в Днепропетровской области. Это произошло после того, как компания SpaceX ввела ограничения на работу терминалов Starlink в зоне СВО, чтобы запретить неавторизованный доступ к спутниковой системе, которой пользовались не только ВСУ, но и Армия России. Вскоре украинские военные стали жаловаться на проблемы со связью на передовой.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.