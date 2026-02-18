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Опубликовано 18 февраля, 07:59

Несколько групп ВСУшников из элитного полка «Скала» пропали под Днепропетровском

Обложка © Пресс-служба Генштаба ВСУ

Обложка © Пресс-служба Генштаба ВСУ

В районе Великомихайловки Днепропетровской области пропали несколько групп элитного подразделения ВСУ «Скала». Украинская сторона предпринимает попытки установить местонахождение пропавших подразделений и ведёт разведку в указанном районе, сообщили источники в российских силовых структурах.

«Их судьба неизвестна. ВСУ пытаются проводить разведку предполагаемого места исчезновения», — сообщили собеседники TACC. Другие подробности не приводятся.

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Ранее целое подразделение отборного полка украинских боевиков «Скала» бесследно пропало в Днепропетровской области. Это произошло после того, как компания SpaceX ввела ограничения на работу терминалов Starlink в зоне СВО, чтобы запретить неавторизованный доступ к спутниковой системе, которой пользовались не только ВСУ, но и Армия России. Вскоре украинские военные стали жаловаться на проблемы со связью на передовой.

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Андрей Бражников
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