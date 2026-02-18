В Подмосковье испекли 10 тысяч блинов для семей героев СВО

В подмосковной Балашихе активисты «Молодой гвардии Единой России» испекли десять тысяч блинов для семей военнослужащих. Акция была приурочена к масленичной неделе и грядущему Дню защитника Отечества. К ней присоединились глава городского округа Сергей Юров, депутаты, студенты и педагоги, сообщает 360.ru.

По данным издания, угощения готовили сразу на двух площадках. Одной из них стал колледж «Энергия», где молодогвардейцы работали в рамках проекта «ПолитКухня». Блины расфасовали в наборы и сформировали адресные посылки для родных бойцов, участвующих в СВО.

Юров лично навестил семьи погибших героев. Он передал блины вдове Алексея Исаева, который погиб в 2024 году при выполнении боевого задания в Курской области. Также угощения получила семья Севостьяновых из Реутова — отец двоих детей отдал жизнь в зоне СВО.

«Масленица — это праздник тепла, заботы и семейных традиций. Сегодня особенно важно поддержать семьи наших защитников, показать, что мы вместе», — подчеркнул чиновник.

К слову, в Московской области для участников СВО и членов их семей выстроена чёткая система социальной поддержки с удобными цифровыми сервисами, позволяющими быстро оформлять льготы. Об этом ранее рассказал глава региона Андрей Воробьёв.