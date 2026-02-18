Петербург повысил плату за подписание контракта с Минобороны до ₽4 млн
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Власти Санкт-Петербурга увеличили единовременную выплату для заключающих контракт с Минобороны РФ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городского правительства.
Размер региональной выплаты вырос на 1 миллион рублей и теперь составляет 3,6 миллиона рублей. С учётом федеральной выплаты в 400 тысяч рублей общий единовременный доход гражданина при подписании контракта дойдёт до 4 миллионов рублей.
В Смольном также напомнили, что ежемесячное денежное довольствие военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции сохраняется на уровне от 210 тысяч рублей.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что размер региональной единовременной выплаты для участников специальной военной операции, заключивших контракт с министерством обороны с 1 февраля 2026 года, был повышен.
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