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Опубликовано 18 февраля, 11:08

Петербург повысил плату за подписание контракта с Минобороны до ₽4 млн

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Власти Санкт-Петербурга увеличили единовременную выплату для заключающих контракт с Минобороны РФ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городского правительства.

Размер региональной выплаты вырос на 1 миллион рублей и теперь составляет 3,6 миллиона рублей. С учётом федеральной выплаты в 400 тысяч рублей общий единовременный доход гражданина при подписании контракта дойдёт до 4 миллионов рублей.

В Смольном также напомнили, что ежемесячное денежное довольствие военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции сохраняется на уровне от 210 тысяч рублей.

Ленобласть повысила размер выплаты участникам СВО до 3 млн рублей
Ленобласть повысила размер выплаты участникам СВО до 3 млн рублей

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что размер региональной единовременной выплаты для участников специальной военной операции, заключивших контракт с министерством обороны с 1 февраля 2026 года, был повышен.

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Наталья Афонина
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