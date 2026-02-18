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Регион
Опубликовано 18 февраля, 14:30

«Надо брать себя в руки»: В Совфеде дали совет Зеленскому после истерики на фоне переговоров

Сенатор Перминов уверен, что для Зеленского наступает момент истины

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский должен признать тот факт, что наступает период твёрдых договорённостей по устранению первопричин конфликта на Украине, поэтому пустая критика в адрес Москвы никак ему не поможет сместить фокус внимания. Об этом рассказал РИА «Новости» заявил Сергей Перминов.

«Очевидно , что для Зеленского наступает момент истинывремя твёрдых договорённостей, устраняющих первопричины конфликта. Дурной слог ему вряд ли поможет. Надо брать себя в руки», — пояснил он.

Сенатор уверен, что с Зеленским постоянно происходят странности, когда «фантазии и реальность меняются местами». Перминов напомнил, что Москва по-прежнему придерживается вектора, принятого в Анкоридже, ставшего «прямолинейным и достаточно ясным».

Напомним, накануне Зеленский грубо высказался о главе российской делегации Владимире Мединском. В Госдуме посоветовали экс-комику взять уроки истории, а не истерить.

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Сегодня Владимир Зеленский был более сдержан. Он прокомментировал переговоры по украинскому урегулированию, которые завершились в Женеве, назвав конструктивным военный блок диалога. По словам главаря киевского режима, стороны в целом понимают, как может быть организован мониторинг прекращения огня. Контроль, как отметил Зеленский, точно будет с участием США, что он назвал позитивным сигналом.

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Татьяна Миссуми
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