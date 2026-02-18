Госдума приняла в I чтении проект против уклонения от защиты Отечества

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, расширяющий меры профилактики правонарушений в сфере защиты Отечества. Документ вносит изменения в федеральный закон, дополняя перечень основных направлений профилактики двумя новыми пунктами: «предупреждением и пресечением уклонений от обязанности по защите Отечества» и «противодействием искажению исторической правды», гласит официальный релиз нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что предлагаемое решение позволит более эффективно пресекать деструктивную пропаганду, направленную на фальсификацию истории. По его словам, это важный шаг для защиты национальных интересов и исторической памяти. Профилактика правонарушений предусматривает правовое просвещение, информирование и профилактические беседы, а также вынесение предостережения о недопустимости действий, создающих условия для правонарушения. А над теми, кто уже привлекался к ответственности по соответствующим статьям УК и КоАП, проект предусматривает профилактический надзор.

Ранее Life.ru писал, что Госдума единогласно, 415 голосами, приняла закон, который резко ужесточает наказание для бойцов СВО, решивших сбежать с фронта. Поправки ударили по Уголовному кодексу: теперь за дезертирство в условиях мобилизации или военного конфликта можно получить от 10 до 20 лет тюрьмы вместо прежних 15, причём это касается и тех, кто пошёл на службу по контракту прямо из мест не столь отдалённых. Не оставили без внимания и самоволку — срок за неё вырос с 10 до 12 лет.