75 лет на движе: как Бабкина зарабатывает, бьётся за зумеров с Кадышевой и отбивается от казачков

По мнению фолк-певицы Надежды Бабкиной, народные песни сейчас в тренде. Она куёт железо пока горячо и совершенно не парится из-за слухов о молодых парнях рядом. Как живёт и сколько зарабатывает народная артистка? 19 февраля, 21:45 Бабкина против Кадышевой: битва за зумеров. Кто круче, богаче и почему вокруг одной вьются парни, а вокруг другой — нет?

Госзакупки, Сахалин и кассы: главные доходы

— Всплеск интереса к народному жанру — это запрос общества. Все поднаелись европеизацией и американизацией. Надо воспользоваться и закрепиться, — заявила недавно Надежда Бабкина.

Судя по базе госконтрактов, слова певицы не расходятся с делом. В прошлом году она с ансамблем дала пару концертов на Сахалине: за это ей заплатили 16 млн рублей без учёта требований райдера. В позапрошлом году она гастролировала со спектаклем «Бедность не порок»: всего было девять показов, каждый из которых принёс ей по 5,5 млн рублей. Естественно, часть денег получили актёры и технический персонал, но суммы всё равно впечатляют. 2026 год обещает быть ещё более доходным. Так, они с певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым) анонсировали совместные выступления по всей стране.

Как гендиректор и худрук Надежды Бабкина руководит принадлежащим ей в Москве академическим театром «Русская песня». В 2022–2026 годах эта организация освоила на госзакупках почти миллиард рублей бюджетных средств. Если верить утечкам, то в 2021 году этот театр мог принести Бабкиной почти 13 млн рублей чистого дохода. Также она якобы получила свыше 10 млн рублей от телевизионщиков. То есть её личный заработок тогда составил порядка 23 млн рублей.

Ранее продюсер Сергей Дворцов признался, что гонорары Бабкиной за концерт или частное выступление начинаются от 3 млн рублей. Ещё певица получает пенсию, которая со всеми доплатами составляет примерно 70–80 тыс. рублей.

Бабкина против Кадышевой: битва за попсу

Конкурентки за сердца зумеров — Бабкина и Кадышева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ngbabkina, kadyshevanadezda

Сейчас, когда народный жанр снова в тренде, Надежда Бабкина пересекается со своей коллегой Надеждой Кадышевой. Певицы делят одну аудитории и являются прямыми конкурентами. Светские хроникёры даже утверждают, что между ними чуть ли не вражда.

Первой резковатые высказывания в адрес второй позволила себе именно Бабкина. Ещё в 2011 году она заявила, что считает себя единственной в России исполнительницей народной песни, а творчество Кадышевой — это просто «попса».

Позднее Бабкина отказалась выступать на ялтинском фестивале в Крыму, если там же выступит Кадышева.

Злые языки говорят, что Бабкина якобы очень завидует Кадышевой, потому что та популярнее у молодёжи.

Как казачка из деревни покорила Москву

75-летняя Надежда Бабкина — народная артистка РСФСР, Чечни и Ингушетии, лауреат премии Ленинского комсомола и полный кавалер ордена «За заслуги перед отечеством».

Она родом из астраханской деревни. Её отец — потомственный казак, мать — учительница. Бабкина любила петь с детства. Училась в астраханском музыкальном училище, потом в столичных Гнесинке и позднее в ГИТИСе. В 1974 году Бабкина основала ансамбль «Русская песня», который занялся обработкой русских народных песен и быстро обрёл популярность. В перестройку певица организовала одноимённый фольклорный центр. Впоследствии этот центр превратился в подведомственный мэрии театр. Несмотря на реорганизацию, Надежда Бабкина осталась руководителем.

Ансамбль «Русская песня». Фото © ТАСС / Кузьмина Татьяна

Народная артистка имеет репутацию государственницы и патриотки, подруги покойного мэра Юрия Лужкова. Она не боится помогать фронту и не стесняется высказываться в поддержку властей. Однажды даже была депутатом Мосгордумы. Впрочем, одно чёрное пятно есть. В своё время Бабкина одобрила действия правительства Эстонии по переносу памятника советским воинам из центра Таллина на окраину на Военное кладбище.

Кого боится и кого любит 75-летняя Бабкина

Со своим первым и единственным официальным мужем, ныне покойным Владимиром Заседателевым, Надежда Бабкина развелась ещё в начале девяностых. Он был барабанщиком в ВИА «Самоцветы» и у Льва Лещенко.

Следующим мужчиной Надежды Бабкиной стал Евгений Гор из Ижевска, который моложе её на тридцать лет. Пара познакомилась в 2003 году на Первом Всероссийском конкурсе молодых исполнителей в Саратове: она была председателем жюри, он — рядовым участником. В СМИ пошли пересуды, что Гор с Бабкиной только ради денег. Сама певица защищала жениха.

Отношения Бабкиной и Евгения Гора вызывают много пересудов. Фото © Wikipedia / Mikhail Popov

— Часто слышу, что Евгений — альфонс. При этом никто не говорит о том, что у Жени мощное образование и он прилично зарабатывает, — утверждала Бабкина.

Согласно данным базы СПАРК, Евгений Гор действительно успешный бизнесмен. Он бенефициар «Юкендлз компани», которая торгует ароматическими свечами. В 2024 году доходы там достигли 163 млн рублей, а чистая прибыль превысила 5 млн рублей. Вот только эта фирма появилась у Гора уже по ходу отношений с Бабкиной.

Какой сейчас статус у пары, непонятно. По сведениям историка моды Александра Васильева*, они давно расстались. Однако буквально на днях Бабкина и Гор публично признались в любви друг другу и намекнули на «воссоединение».

А ведь весь прошлый год Надежде Бабкиной приписывали роман с ещё более юным Сергеем Рябовым из Волгограда. Он младше её на 40 лет. По должности Рябов бессменный пиар-директор и личный помощник артистки. Ходили слухи, что она выделила ему огромный кабинет в своём театре и подарила трёхкомнатную квартиру в сталинке на проспекте Мира у Рижского вокзала. Такое жильё стоит на вторичке до 40 млн рублей. Life.ru проверил по базе ЕГРН. Судя по ней, Рябов оформил эту квартиру в собственность в 2021 году. Возможно, это не более чем пересуды. Шесть месяцев назад Рябов женился на ровеснице.

Единственный сын Бабкиной — 51-летний Данила Бабкин. Сейчас он руководит закрытым акционерным обществом «Реги-Сант», которое владеет помещением на 150 квадратов стоимостью до 150 млн рублей в историческом здании возле Арбата. Сдавать такое можно за 4–5 млн рублей в год.

Болгария, Арбат и Кремль: вся недвижимость звезды

Основное жильё Бабкиной — это 125-метровая квартира с видом на Кремль в двух шагах от ГУМа и ЦУМа в Брюсовом переулке. Речь об отреставрированном особняке начала XX века. Фасад украшает роскошная входная группа. Общий холл как в пятизвёздочном отеле. Двор огорожен и охраняется, кругом камеры видеонаблюдения.

В этом же доме, но на другом этаже, живут сын, невестка, внук и внучка певицы: они занимают 164-метровые хоромы. Также в собственности Бабкиной остаются сопоставимые апартаменты в другом корпусе дома, вероятно, сдаются. Суммарно перечисленная недвижимость потянет на 400 млн рублей.





Также у Надежды Бабкиной есть относительно «скромная» 115-метровая квартира в сталинке на Ленинградском проспекте напротив Чапаевского парка недалеко от знаменитого посёлка Художников. Сейчас такое жильё потянет на 50 млн рублей.

Неизвестно, что с помещением площадью 212 квадратов в цоколе княжеского особняка Горчакова на Страстном бульваре. Бабкина покупала его в 2006 году под сдачу в аренду бизнесу. Такой актив потянет на 250 млн рублей.

Стоит упомянуть и трёшку в особняке на Арбате гражданского мужа Евгения Гора. Эта недвижимость появилась у него в период отношений с Бабкиной. Стоимость около 60 млн рублей.





С подмосковной недвижимостью у Надежды Бабкиной тоже всё хорошо. Она владела поместьями в Дубцах под Звенигородом и в экодеревне Родионцево под Истрой. Суммарная цена исчисляется сотнями миллионов.

Также у Бабкиной имеются две квартиры в болгарском курортном городе Равда. Общая стоимость — около 10 млн рублей.

