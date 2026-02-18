«Ни проехать, ни пройти»: Союз пенсионеров призвал сформировать «резерв дворников» из числа депутатов Госдумы
Глава Союза пенсионеров Рязанский предложил включить в «резерв дворников» депутатов
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Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский поддержал инициативу Госдумы о создании «реестра дворников» для уборки снега в периоды сильных снегопадов. Свою позицию он высказал в комментарии Life.ru.
По его словам, идея привлечения граждан к расчистке улиц может быть полезной, но только при чёткой организации и исключительно на добровольной основе.
«Хорошая идея — создать реестр добровольных дворников. В реестр первыми надо включить депутатов Госдумы, депутатов Госсовета, депутатов областной думы, а уже за ними — всех желающих», — заявил Рязанский.
Он подчеркнул, что подобная инициатива не должна превращаться в стихийную или формальную меру.
«Это должно быть добровольно и обязательно организовано. Нельзя просто так всё отпускать на самотёк», — отметил он.
Рязанский обратил внимание, что проблема уборки снега в крупных городах связана не только с нехваткой работников, но и с городской инфраструктурой. По его словам, ситуацию усугубляют неудачные планировки улиц и тротуаров, а также нехватка парковочных мест.
Самая большая страна в мире по территории, а в городах — жуткое стеснение: невозможно ни убраться, ни вывезти мусор, ни проехать, ни пройти
Он подчеркнул, что последствия таких условий особенно опасны для пожилых людей.
«Когда на улицах лёд и снег, обстановка становится травмоопасной. Для пенсионеров падения часто заканчиваются тяжёлыми травмами, а иногда и фатально», — отметил Рязанский.
Именно поэтому, по его словам, вопрос своевременной уборки снега напрямую связан с безопасностью пожилых граждан, которые чаще других страдают от гололёда.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике предложил создать так называемый «коммунальный резерв» — реестр граждан, которых можно оперативно привлекать к уборке снега и ликвидации последствий непогоды. Соответствующее обращение было направлено в правительство.
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