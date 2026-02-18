«Ни проехать, ни пройти»: Союз пенсионеров призвал сформировать «резерв дворников» из числа депутатов Госдумы

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский поддержал инициативу Госдумы о создании «реестра дворников» для уборки снега в периоды сильных снегопадов. Свою позицию он высказал в комментарии Life.ru.

По его словам, идея привлечения граждан к расчистке улиц может быть полезной, но только при чёткой организации и исключительно на добровольной основе.

«Хорошая идея — создать реестр добровольных дворников. В реестр первыми надо включить депутатов Госдумы, депутатов Госсовета, депутатов областной думы, а уже за ними — всех желающих», — заявил Рязанский.

Он подчеркнул, что подобная инициатива не должна превращаться в стихийную или формальную меру.

«Это должно быть добровольно и обязательно организовано. Нельзя просто так всё отпускать на самотёк», — отметил он.

Рязанский обратил внимание, что проблема уборки снега в крупных городах связана не только с нехваткой работников, но и с городской инфраструктурой. По его словам, ситуацию усугубляют неудачные планировки улиц и тротуаров, а также нехватка парковочных мест.

Самая большая страна в мире по территории, а в городах — жуткое стеснение: невозможно ни убраться, ни вывезти мусор, ни проехать, ни пройти Валерий Рязанский Председатель Союза пенсионеров России

Он подчеркнул, что последствия таких условий особенно опасны для пожилых людей.

«Когда на улицах лёд и снег, обстановка становится травмоопасной. Для пенсионеров падения часто заканчиваются тяжёлыми травмами, а иногда и фатально», — отметил Рязанский.

Именно поэтому, по его словам, вопрос своевременной уборки снега напрямую связан с безопасностью пожилых граждан, которые чаще других страдают от гололёда.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике предложил создать так называемый «коммунальный резерв» — реестр граждан, которых можно оперативно привлекать к уборке снега и ликвидации последствий непогоды. Соответствующее обращение было направлено в правительство.