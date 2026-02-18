Российская делегация вылетела домой из Женевы

Делегация РФ во главе с Владимиром Мединским вылетела в Россию из Женевы. Об этом в телеграм-канале сообщил спецкорреспондент RT Константин Придыбайло.

Напомним, с 17 по 18 февраля в Женеве проводились трёхсторонние переговоры России, Украины и США. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский. В первый день консультации продолжались шесть часов, во второй — порядка двух. По итогам встреч обе стороны заявили, что переговоры будут продолжены. О результатах высказался и Владимир Зеленский, назвав военный блок консультаций конструктивным.