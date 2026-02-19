Над Ленобластью уничтожили четыре украинских БПЛА за ночь
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на регион. Расчётам ПВО удалось уничтожить четыре вражеских БПЛА над областью.
«Над Ленобластью этой ночью уничтожено 4 БПЛА. Благодарю за безопасность региона защитников Ленинградского неба», – заявил Дрозденко утром 19 февраля.
Ранее Life.ru писал о налёте вражеских дронов на Великолукскую нефтебазу в Псковской области. Украинские БПЛА вызвали пожар на одном из резервуаров, но экстренные службы быстро локализовали огонь.
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