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Опубликовано 19 февраля, 10:13

Боевик ВСУ заявил, что мать украла у него 4 млн гривен и выписала из квартиры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

В Ровенской области мать 22-летнего военнослужащего ВСУ присвоила 4 миллиона гривен (порядка 7 миллионов рублей) выплат, пока сын находился в российском плену. Эту историю опубликовал местный телеканал «Ровно 1».

Молодой человек попал в российский плен в самом начале СВО и был обменян только спустя три года. Всё это время семья ежемесячно получала по 125 тысяч гривен. Женщина не только забрала все деньги, но и выписала его из квартиры. После освобождения военный вернулся, однако имущества и накоплений не обнаружил.

Сейчас идёт судебное разбирательство. Тем временем молодой человек вновь вернулся на передовую.

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Юрий Лысенко
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