Боевик ВСУ заявил, что мать украла у него 4 млн гривен и выписала из квартиры

В Ровенской области мать 22-летнего военнослужащего ВСУ присвоила 4 миллиона гривен (порядка 7 миллионов рублей) выплат, пока сын находился в российском плену. Эту историю опубликовал местный телеканал «Ровно 1».

Молодой человек попал в российский плен в самом начале СВО и был обменян только спустя три года. Всё это время семья ежемесячно получала по 125 тысяч гривен. Женщина не только забрала все деньги, но и выписала его из квартиры. После освобождения военный вернулся, однако имущества и накоплений не обнаружил.

Сейчас идёт судебное разбирательство. Тем временем молодой человек вновь вернулся на передовую.

Ранее Life.ru рассказывал о мошенниках, наживающихся на родственниках пропавших без вести бойцов Армии России. Так, одна девушка перевела 800 тысяч рублей за обещание достать тело брата, однако обещавший помочь человек оказался аферистом и пропивал деньги в ресторанах. Другая женщина заплатила за координаты сына, поехала в «серую зону» и подорвалась. Кашеварова призывает запомнить: поисками тел занимается только Минобороны, предложения за деньги — всегда обман.